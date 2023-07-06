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Власти Казани зарезервировали 65 земельных участков для нежилой застройки на ул. Портовая
В общей сложности 65 земельных участков в районе ул. Портовая зарезервировали власти Казани для муниципальных нужд. Соответствующее постановление опубликовано в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.
«Зарезервировать для муниципальных нужд г. Казани сроком на три года земельные участки, указанные в приложении к настоящему постановлению, в целях комплексного развития территории нежилой застройки, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Портовая», — говорится в документе.
Постановление предусматривает, что «права собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков ограничиваются согласно земельному законодательству в связи с их резервированием для муниципальных нужд г. Казани в части возведения зданий, сооружений в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием».
Заинтересованные горожане могут ознакомиться со схемой резервируемых земельных участков и с перечнем кадастровых номеров резервируемых земельных участков в Управлении архитектуры и градостроительства Казани.
Постановление вступило в силу со дня опубликования, то есть сегодня.
Мастер-план комплексного развития территории по улице Портовая включает площадь в 287 гектаров. На месте депрессивной ныне промзоны, где сейчас расположены устаревшие производства, склады, заброшенные подсобные помещения и гаражи, появится 1,5 млн кв. метров жилья. Кроме этого, построят 1,3 млн кв. метров административных и коммерческих помещений.
Большое внимание будет уделено озеленению и благоустройству общественных пространств, они займут не менее четверти от проектируемой территории — более 70 гектаров.
Срок реализации проекта — ориентировочно десять лет. Идея реновации территории Речного порта принадлежит Раису Татарстана Рустаму Минниханову.
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