Еще 236 случаев коронавируса выявлено в Татарстане за сутки

В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За сутки выявлено 236 случаев Covid-19 по сравнению с 245 днем ранее, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализированы 55 пациентов, тогда как за предшествующий день в больницы были доставлены 56 заболевших.

Выздоровели 178 673 жителя республики, в том числе 723 за последние сутки (за день до этого стало известно о 587 излечившихся больных).

Всего по данным на 15 октября 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально зафиксированы 184 773 случая заболевания.

В регионе за сутки официально не зарегистрировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в РТ по-прежнему равняется 2004 (в последний раз информация о летальных исходах появлялась 20 сентября).

При этом Росстат с октября прекратил публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.