Росстат прекратит публиковать данные о смертях от Covid-19

Росстат перестанет публиковать информацию о смертности от коронавирусной инфекции. Решение принято из-за снижения числа летальных исходов среди таких пациентов, сообщает ведомство.

Росстат отслеживал четыре типа смертности от Covid-19, и по всем ним отмечается стремительное снижение новых случаев. Сейчас, отмечают специалисты, количество новых летальных исходов от коронавируса меньше, чем среди пациентов с болезнями системы кровообращения, а также с новообразованиями, в том числе раком. Выше смертность и от болезней эндокринной системы, и от расстройства питания, нарушения обмена веществ.

«Эта ситуация коренным образом отличается от динамики смертности в 2021 году, когда доля тех, кто умер с диагностированным Covid-19, была выше большинства упомянутых болезней», — подчеркнули в Росстате.

В статистическом ведомстве отметили, что общая информация о числе скончавшихся за год и указанием причин смерти будет опубликована в июне 2023 года.