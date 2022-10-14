Covid-19 за сутки заразились 245 татарстанцев

В Татарстане за сутки выявили 245 случаев заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 245 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период наблюдения – 184 537 случаев», – сообщила спикер.

За сутки в РТ провели около 8 тысяч тестов на коронавирус.

В 95% случаев татарстанцы заболевают штаммом «Омикрон», оставшиеся 5% приходятся на «Дельту».

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что от коронавируса за сутки выздоровело 587 жителей.