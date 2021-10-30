Еще 176 жителей Татарстана заболели Covid-19

За последние сутки в Татарстане 176 человек заболели новой коронавирусной инфекцией. Четверо заразились за пределами республики, все остальные случаи контактные.

«40 человек госпитализировано, 136 получают лечение на дому», — сообщили в Минздраве РТ.

Большая часть случаев (108 человек) приходится на Казань. В Набережных Челнах заболели 28 человек, в Нижнекамском районе — десять. По четыре covid-случая выявили в Лаишевском и Тукаевском районах, по три — Высокогорском и Лениногорском, по два — Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Мензелинском.

По одному заболевшему приходится на Алексеевский, Буинский, Вернхнеуслонский, Кайбицкий, Муслюмовский, Новошешминский, Нурлатский, Чистопольский муниципалитеты.

Всего с начала пандемии в республике Covid-19 заболели 30 592 человека, выздоровели 25,2 тыс. Вакцинировано 1,5 млн человек. Как ранее сообщала руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина, при темпе вакцинации 30 тыс. человек в день план будет выполнен к декабрю. Коллективный иммунитет необходим, чтобы остановить распространение коронавируса. Из-за ухудшения эпидситуации в стране с сегодняшнего дня начал действовать режим нерабочих дней, введенный Президентом РФ Владимиром Путиным.