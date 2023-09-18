Еще 143 обманутых дольщика ЖК «Золота середина» получат ключи от новых квартир

Фото: пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ

Еще 143 обманутых дольщика ЖК «Золота середина» смогут заселиться в компенсационный дом по улице Гареева. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.

Первыми обладателями долгожданных ключей стала семья Гульфии Галиевой, которая купила квартиру в доме №3 по улице Четаева еще в далеком 2012 году.

«Сегодня в фонде мы первые оформили документы на квартиру и получили ключи. Оформление организовано очень хорошо. Весь процесс оформления занял 30 минут. Все документы подписываются через приложение в электронном виде», — поделилась Галиева.

Квартиры в новом доме равнозначны по площади тем, что дольщики покупали много лет назад у обанкротившегося ООО «Фирма «Свей». Дом №3 в «Золотой середине» возводился без соответствующего разрешения на строительство, проектная документация была приведена в соответствие и объект достроили в рамках федеральной программы поддержки дольщиков. Однако остались дольщики «лишних этажей», чьи права восстановить в рамках федеральной программы не представлялось возможным. Раис РТ Рустам Минниханов принял решение восстановить права граждан, используя региональные механизмы поддержки, и построить компенсационное жилье. Строительство началось в марте 2022 года. Застройщиком выступил Фонд поддержки дольщиков РТ, подрядчиком — ООО «СМК «Ак Таш».

В скором времени планируется начать возводить второй компенсационный дом — для обманутых дольщиков дома №6. На участке сейчас ведутся подготовительные работы, параллельно готовится проектная документация.

Напомним, 10-этажный дом на 160 квартир был введен в эксплуатацию в начале августа.