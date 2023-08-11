В Казани сдан еще один компенсационный дом для обманутых дольщиков «Золотой середины»

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани введен в эксплуатацию 10-этажный компенсационный дом на ул. Гареева. Квартиры в нем получат обманутые дольщики дома №3 ЖК «Золотая середина».

В здании расположено 160 квартир общей площадью более 14,4 тыс. кв. метров.

«Благодаря принятому [Раисом Татарстана] Рустамом Миннихановым решению о строительстве компенсационных домов для обманутых дольщиков ЖК „Золотая середина“ сегодня более 140 граждан обрели долгожданное жилье. Дольщики уже начали осматривать свои квартиры», — заявил исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков РТ Иван Новиков.

Дом начали возводить в марте 2022 года. Напомним, что будущие его жильцы — дольщики, которые приобрели жилые помещения, не предусмотренные проектной документацией введенного в эксплуатацию проблемного дома №3 ЖК «Золотая середина».

В конце июля была введена еще одна 10-этажка для дольщиков этого дома.