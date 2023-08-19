Фонд поддержки дольщиков готовит оценку более 140 квартир в экс-долгостроях Казани

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Фонд поддержки дольщиков Татарстана ищет оценщиков для определения рыночной стоимости квартир, парковок, офисов и кладовок в бывших проблемных домах Казани. В общей сложности будет подготовлена документация на 1457 объектов, в том числе 141 квартиру. Работа оценивается в 7,1 млн рублей, следует из тендера на сайте госзакупок.

Квартиры и нежилые помещения расположены в домах №2, 3 и 4 в ЖК «МЧС», Достоевского №57, ЖК «Молодежный», поз.5, ЖК «Золотая середина», стр.3 и 6 и ЖК «Мелодия».

Напомним, что все объекты долевого строительства достраивались за счет бюджета после банкротства застройщиков. Свободные помещения после ввода домов поступят в продажу и позволят окупить часть затрат.

Срок исполнения договора составляет два года с момента заключения. Исполнителю предстоит оценить характеристики объекта, предоставить сведения об ограничениях и обременениях и определить рыночную стоимость помещений и парковочных мест.