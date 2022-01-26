ЕС вводит новый подход к свободе передвижения во время пандемии

Европейский союз разработал новый индивидуальный подход к свободе передвижения во время пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс»

По новым рекомендациям с 1 февраля права жителей по перемещению за границу и обратно будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, в какой европейской стране они проживают.

«Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от Covid-19, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о Covid, должен быть ключевым определяющим фактором», — приводятся слова из пресс-релиза Совета ЕС.

На прошлой неделе в ряде стран Евросоюза были установлены антирекорды суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший название по греческой букве «омикрон», сейчас вызывает наибольшее беспокойство у мирового сообщества из-за своей высокой заразности.

Ранее сообщалось о том, что случаи омикрон-штамма коронавируса выявлены в 65 регионах России. 12 января на совещании с Кабмином Президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.