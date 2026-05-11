ЕС ввел санкции против детских центров «Орленок», «Алые паруса» и «Смена»

Всероссийские детские центры «Орленок» (расположен в Туапсе), «Алые паруса» (в Евпатории) и «Смена» (в Анапе) попали под санкции Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

Кроме того, рестрикции введены против Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны РФ, Регионального отделения ДОСААФ по городу Севастополю и военно-патриотического клуба «Патриот» в Крыму.

В общей сложности новые ограничительные меры введены против 16 физических и семи юридических лиц. В качестве обоснования для санкций указано участие в перевоспитании и идеологической обработки несовершеннолетних.

Среди попавших под рестрикции россиян – командир центра «Воин» Герой России Адраник Гаспарян, директор этого центра Дмитрий Шевченко и вице-премьер Правительства Крыма Елена Романовская.

Активы организаций и граждан, против которых введены санкции, если таковые имеются на территории ЕС, замораживаются. В свою очередь гражданам и компаниям стран ЕС запрещается «предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы». Помимо прочего, подсанкционные физические лица не смогут въезжать на территорию Евросоюза или использовать ее для транзита.

Ранее Великобритания в рамках собственного сегодняшнего расширения антироссийских санкций ввела ограничительные меры против молодежного центра «Сәләт – Ак Барс», находящегося в крымском поселке Форос.

В общей сложности Британия распространила рестрикции на 85 лиц и организаций. Среди них – Агентство социального проектирования и 49 сотрудничавших с ним лиц, Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», Институт развития интернета, Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, а также Севастопольский государственный университет, евпаторийский санаторий «Здравница» и ряд чиновников и общественных деятелей, связанных с молодежной политикой.