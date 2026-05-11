Политика 11 мая 2026 13:47

Захарова предложила вызвать санитаров к Стармеру из-за новых британских санкций

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила вызвать к Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру санитаров из-за новых антироссийских санкций Соединенного Королевства.

«Когда Правительство Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров», – заявила Захарова газете «Известия».

Ранее сегодня Британия расширила санкции против России, введя рестрикции против 85 лиц и организаций. В частности, ограничительные меры наложены на Агентство социального проектирования и 49 сотрудничавших с ним лиц (авторов, переводчиков и видеооператоров).

Кроме того, санкции затронули Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», Институт развития интернета, Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, Севастопольский государственный университет и санаторий «Здравница» в Евпатории.

Помимо этого, рестрикции введены против генерального директора АНО «Диалог» Владимира Табака, начальника главного штаба движения «Юнармия» Владислава Головина, руководителя Росмолодежи Григория Гурова, министра по делам молодежи ЛНР Юлии Величко, первого заместителя министра образования и науки ЛНР Дмитрия Шевченко, детских омбудсменов Новосибирской и Херсонской областей Надежды Болтенко и Ирины Кравченко.

