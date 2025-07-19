ЕС ввел санкции против 22 банков, РФПИ и Карена Шахназарова

Европейский Союз в рамках очередного, 18-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры против 22 банков, 23 компаний, 14 физических лиц, 105 танкеров и Российского фонда прямых инвестиций, а также снизил потолок цен на нефть. Решение Совета ЕС о введении рестрикций вступило в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Под санкции попали следующие кредитные организации: Т-банк, Сургутнефтегазбанк, банк «Санкт-Петербург», «Яндекс банк», банк «ЦентроКредит», Меткомбанк, Севергазбанк, Генбанк, Быстробанк, Энерготрансбанк, Татсоцбанк, банк «Финам», банк «Зенит», Ozon Банк, Экспобанк, Локо-банк, Банк ДОМ.РФ, Трансстройбанк, МСП Банк, Ланта-банк, Банк 131 и РостФинанс Банк.

Три банка, в отношении которых введены рестрикции, имеют отношение к Татарстану. Это связанный с компанией «Татнефть» «Зенит», Татсоцбанк и Банк 131 (штаб-квартиры двух последних находятся в Казани).

Европейским финансовым организациям запрещены любые транзакции с упомянутыми выше банками.

Под санкции также попала 41 компания. Среди них есть не только российские. В частности, в санкционный список включены две китайские, три гонконгские, две индийские, две маврикийские, одна сингапурская, одна азербайджанская и семь эмиратских организаций.

Среди внесенных в черный список 23 российских фирм нет татарстанских. Вместе с тем в него оказались включены, в частности, Новосибирский завод имени Коминтерна, НИИ полупроводниковых приборов из Томска, НИИ современных телекоммуникационных технологий из Смоленска, Завод специального оборудования из подмосковной Старой Купавны, АО «Научно-производственное предприятие «Рубин» из Пензы, АО «Полимер» из Чапаевска Самарской области, публично-правовая компания «Фонд развития территорий», ООО «Аэроскан», Ижевский механический завод, Якутская топливно-энергетическая компания и самарское ООО «Волготранс».

Кроме того, экспортные ограничения введены в отношении 26 компаний, среди которых присутствуют три китайских, четыре гонконгских и четыре турецких.

Из татарстанских фирм ограничения на поставки затронули три: ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно», ООО «Полимерпромторг» и ООО «Аэрокон».

Помимо этого, Евросоюз ввел запрет на прямые и косвенные сделки с Российским фондом прямых инвестиций, его субфондами и компаниями.

Санкции в отношении физических лиц затронули народного артиста России Карена Шахназарова, бывшего генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова (уроженца Казани) и еще восьмерых граждан России, а также китайского и иранского бизнесменов, гражданина Индии и гражданина Азербайджана (двух последних в ЕС связывают с деятельностью так называемого «теневого флота» танкеров).

Санкции также затронули 105 танкеров. Этим судам теперь будет закрыт доступ в порты стран Евросоюза, а европейские компании не смогут оказывать им услуги.

Потолок цен на российскую нефть, действующий с 2022 года, снижается с 60 до 47,6 доллара за баррель. Также запрещаются любые транзакции, связанные с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2».