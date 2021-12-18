ЕС в ответ на инициативы РФ предложил обсуждать безопасность в нынешних форматах

Европейский Союз выступает за обсуждение европейской безопасности в рамках зарекомендовавших себя форматов. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, передает РИА Новости.

«Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия», — напомнил дипломат.

По словам собеседника агентства, кроме Совета Россия — НАТО, «ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими» при любом взаимодействии с российской стороной.

При этом Стано подчеркнул, что Евросоюз исходит из права всех суверенных государств «свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы». «Россия должна это понимать и уважать», — резюмировал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МИД России передал Соединенным Штатам проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. При этом США заявили, что начнут обсуждать гарантии безопасности только после консультаций с европейскими союзниками.