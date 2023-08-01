ЕС призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации на Украине

В Евросоюзе призвали Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине», — утверждала Массрали, подчеркивая, что союз «не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников».

Она также сказала, что оружие, которое поставляется по линии Европейского фонда мира, может быть использовано «только для защиты территориальной целостности Украины», но при этом ЕС уверен, что Киев «имеет право» использовать все средства «для защиты своего суверенитета и территориальной целостности».

Сегодня ночью была пресечена атака киевского режима беспилотниками по объектам в городе Москве и Московской области. Это не первая попытка ВСУ за последние дни. Ночью 30 июля украинские беспилотники атаковали башни Москва-Сити.