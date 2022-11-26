«Эргономично и очень удобно!»: Магдеев протестировал новый «Москвич»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев протестировал новый автомобиль «Москвич», выпущенный совместно Московским автомобильным заводом и ПАО «КАМАЗ». Глава города назвал машину хорошей и призвал не стесняться ее названия, а напротив – гордиться им.

«История имеет свойство повторяться. Благодаря «КАМАЗу» и мэрии Москвы сегодня появился такой хороший, прекрасный автомобиль, с чем всех и поздравляю», – сказал он, сидя в автомобиле. Видео с тест-драйвом распространили в телеграм-каналах.

Внимание Магдеева обратили на то, что внешне автомобиль совсем не похож на советский «москвич», с виду «так и не скажешь».

«Почему не скажешь?, — возразил глава Челнов. — Все, что хорошее, должно называться „Москвичом“. Чего стесняться-то? „Москвичом“ или „КАМАЗом“. В целом все очень удобно, эргономично, компактно», — сказал он, призвав всех покупать новое авто.

Напомним, до конца года на Московском автомобильном заводе соберут 600 автомобилей — 400 автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и 200 электромобилей. Технологическим партнером проекта выступает ПАО «КАМАЗ». Его примерная стоимость оценивается в 1,8–2 млн рублей. подробнее об этом можно прочитать в материале «Татар-информа».