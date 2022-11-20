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Ру Тат
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Политика
20 ноября 2022  18:54

Эрдоган заявил, что цена за политику изоляции России будет «бесконечной»

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Усилия по изоляции России приведут к серьезным последствиям для стран Европы, которые будут ощущаться длительное время. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Цена (политики по изоляции РФ — прим. Т-и) будет бесконечной», — заметил турецкий лидер в кулуарах саммита «Большой двадцатки», проходившем на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.

Уже после саммита G20 Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным напомнил о рисках, связанных с продолжением конфликта на Украине, и выступил за возобновление попыток дипломатического урегулирования. 

Кроме того, Президент Турции отметил, что встреча директоров Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в Анкаре предотвратила эскалацию.

#Реджеп Эрдоган #россия и турция
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