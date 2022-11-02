Эрдоган: Вывоз зерна из портов Украины возобновился

Сегодня в 12.00 возобновился вывоз зерна по гуманитарному коридору из украинских портов. Об этом со ссылкой на заявление Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщает ТАСС.

Напомним, что в субботу Россия приостановила участие в сделке из-за атаки Украины на корабли Черноморского флота. Как объяснил позднее Президент РФ Владимир Путин, Москва больше не может быть уверена в безопасности судов, следующих по коридору. В противном случае виноватой в ЧП могут объявить именно ее.

Ранее в Турции заявили, что не видят угроз для продолжения «зерновой сделки» и призвали стороны вернуться к переговорам.