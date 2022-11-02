В Турции не нашли угроз для продолжения «зерновой сделки»

Турция не видит угроз для безопасности коридора по «зерновой сделке» и настоятельно просит стороны конфликта продолжить переговоры. Об этом главе Минобороны РФ Сергею Шойгу сообщил турецкий коллега Хулуси Акар.

«Мы встречаемся с министрами обеих сторон для решения возникающих проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы приняли его опасения. Мы также провели переговоры с украинскими министрами. Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки», — цитируют министра «Известия».

Акар отметил, что уже призывал стороны конфликта продолжить участие в «зерновой сделке», так как она может решить проблему продовольственного кризиса.

«Соглашение показывает, что все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога и что инициативу по отгрузке зерна, которая является чисто гуманитарной деятельностью, следует держать отдельно от условий конфликта», — заключил он.

Напомним, что в субботу Россия приостановила участие в сделке из-за атаки Украины на корабли Черноморского флота. Как объяснил позднее Президент РФ Владимир Путин, Москва больше не может быть уверена в безопасности судов, следующих по коридору. В противном случае виноватой в ЧП могут объявить именно ее.