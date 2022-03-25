Эрдоган: Турция не может отложить свои отношения с Россией в сторону

Турция не может отложить в сторону сотрудничество с Россией из-за текущей ситуации на Украине, поэтому страна не присоединится к санкциям Запада, заявил турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган напомнил, что около половины природного газа Турция получает из России. Страны также занимаются совместным строительством АЭС «Аккуя».

«Так что ничего не поделаешь, мы должны сохранять нашу деликатность в этом вопросе. Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль», – заявил глава государства.

Власти республики, подчеркнул Эрдоган, должны исполнять обязательства перед своими гражданами и не наносить ущерб собственной экономике, поэтому Турция остается открытой для диалога с Россией.

Санкции против России были ужесточены после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Белый дом анонсировал создание совместной рабочей группы США и ЕС, призванной сократить зависимость Европы от нефти и газа из России, о чем сообщал «Татар-информ».