Небензя заявил о срыве зерновой сделки в отношении экспорта из России

В рамках зерновой сделки, заключенной между Россией, Турцией, Украиной и ООН, до сих пор не удалось обеспечить экспорт российского продовольствия и удобрений. Своим видением ситуации поделился с журналистами постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной. Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт», — приводит слова дипломата РИА Новости.

По словам Небензи, не был организован и экспорт российских удобрений в рамках заключенных соглашений. В связи с этим он не исключил отказа от продления сделки, отмечает ТАСС.

«Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной [ситуации] сделку следует продлить. <…> Учитывая результаты, скорее, отсутствие результатов, я не исключаю ничего», — заметил постпред РФ при ООН.

В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Документы подписали представители России, Турции, Украины и ООН.

Сделка предполагает вывоз украинского продовольствия по Черному морю из трех портов, включая Одессу. К 3 сентября из них было вывезено более 1,8 млн тонн продуктов. На данный момент разрешено проведение 167 рейсов — 92 на Украину и 75 с Украины.