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Президент Турции заявил о четверых погибших при теракте в Анкаре
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что в результате теракта в Анкаре погибли четыре человека. Ранее сообщалось о трех жертвах, передает ТАСС.
По предварительным данным, взрыв произошел на одном из охраняемых входов на территорию завода компании Tusaş, известной производством авиационной техники, дронов и оружия.
В данный момент дороги к атакованному объекту перекрыты. На место происшествия прибыли полицейские силы, спецназ, спасатели и медицинские работники. В воздушном пространстве над территорией инцидента кружат полицейские вертолеты.
По имеющимся данным, у группы террористов при себе замечены автоматическое оружие и пистолеты, а также большие рюкзаки, в которых, по предварительным данным, могут находиться дополнительные патроны и взрывчатые вещества. По сообщениям турецких СМИ, двое из трех террористов были нейтрализованы.
На встрече с президентом Турции Владимир Путин выразил соболезнования по поводу произошедшего теракта.
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