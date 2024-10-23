Президент Турции заявил о четверых погибших при теракте в Анкаре

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что в результате теракта в Анкаре погибли четыре человека. Ранее сообщалось о трех жертвах, передает ТАСС.

По предварительным данным, взрыв произошел на одном из охраняемых входов на территорию завода компании Tusaş, известной производством авиационной техники, дронов и оружия.

В данный момент дороги к атакованному объекту перекрыты. На место происшествия прибыли полицейские силы, спецназ, спасатели и медицинские работники. В воздушном пространстве над территорией инцидента кружат полицейские вертолеты.

По имеющимся данным, у группы террористов при себе замечены автоматическое оружие и пистолеты, а также большие рюкзаки, в которых, по предварительным данным, могут находиться дополнительные патроны и взрывчатые вещества. По сообщениям турецких СМИ, двое из трех террористов были нейтрализованы.

На встрече с президентом Турции Владимир Путин выразил соболезнования по поводу произошедшего теракта.