Эрдоган планирует встречу с российской и украинской делегациями перед переговорами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с делегациями России и Украины перед их переговорами в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Российско-украинские переговоры состоятся завтра в 10.30 по московскому времени во дворце Долмабахче.

«Планируем провести переговоры с делегациями перед их встречей», — заявил турецкий лидер в заявлении к СМИ после заседания Кабмина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российская делегация уже прибыла в Турцию. О проведении мероприятия Эрдоган накануне договорился с Президентом России Владимиром Путиным.