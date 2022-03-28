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Ру Тат
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Политика
28 марта 2022  21:50

Эрдоган планирует встречу с российской и украинской делегациями перед переговорами

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с делегациями России и Украины перед их переговорами в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Российско-украинские переговоры состоятся завтра в 10.30 по московскому времени во дворце Долмабахче.

«Планируем провести переговоры с делегациями перед их встречей», — заявил турецкий лидер в заявлении к СМИ после заседания Кабмина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российская делегация уже прибыла в Турцию. О проведении мероприятия Эрдоган накануне договорился с Президентом России Владимиром Путиным.

#спецоперация на Украине #переговоры #Реджеп Эрдоган
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