Путин и Эрдоган договорились о проведении российско-украинских переговоров в Турции

Во время телефонного разговора российский и турецкий президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что лидеры обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и переговорный процесс.

«Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле», — рассказали в канцелярии турецкого главы государства.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский в своем телеграм-канале написал, что следующий очный раунд переговоров состоится 29-30 марта.

24 февраля Президент России объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.