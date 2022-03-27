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Политика
27 марта 2022  21:25

Путин и Эрдоган договорились о проведении российско-украинских переговоров в Турции

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Во время телефонного разговора российский и турецкий президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС. 

Отмечается, что лидеры обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и переговорный процесс.

«Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле», — рассказали в канцелярии турецкого главы государства.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский в своем телеграм-канале написал, что следующий очный раунд переговоров состоится 29-30 марта. 

24 февраля Президент России объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.

#спецоперация на Украине
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