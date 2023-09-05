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Политика 5 сентября 2023 14:41

Эрдоган не увидел перспектив для наступления мира на Украине

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Перспективы для достижения мира на Украине пока не просматриваются, заявил журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что Анкара всегда выступала за мирное и дипломатическое решение конфликта. «Мы прилагали большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. <...> Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган добавил, что Турция по-прежнему готова выступить посредником для начала диалога, обсуждения ситуации с Запорожской АЭС и обмену пленными.

Напомним, что накануне турецкий лидер провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Стороны в том числе обсудили перспективы возобновления зерновой сделки, украинский конфликт и ряд совместных проектов, в том числе по запуску АЭС «Аккую».

#Реджеп Эрдоган #Украина
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