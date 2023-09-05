Эрдоган не увидел перспектив для наступления мира на Украине

Перспективы для достижения мира на Украине пока не просматриваются, заявил журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что Анкара всегда выступала за мирное и дипломатическое решение конфликта. «Мы прилагали большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. <...> Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган добавил, что Турция по-прежнему готова выступить посредником для начала диалога, обсуждения ситуации с Запорожской АЭС и обмену пленными.

Напомним, что накануне турецкий лидер провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Стороны в том числе обсудили перспективы возобновления зерновой сделки, украинский конфликт и ряд совместных проектов, в том числе по запуску АЭС «Аккую».