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Политика 4 сентября 2023 17:19

Путин о контрнаступлении ВСУ: Это не пробуксовка – это провал

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Говоря о контрнаступлении украинской армии, Президент России Владимир Путин назвал ее провалом. Об этом российский лидер сказал на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так, – подчеркнул Путин. – Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так».

Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и сейчас наша страна не отказывается от них.

#Владимир Путин
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