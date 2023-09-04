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Путин о контрнаступлении ВСУ: Это не пробуксовка – это провал
Говоря о контрнаступлении украинской армии, Президент России Владимир Путин назвал ее провалом. Об этом российский лидер сказал на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так, – подчеркнул Путин. – Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так».
Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и сейчас наша страна не отказывается от них.
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