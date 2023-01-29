Эрдоган допустил шокирующий ответ по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Швецию может шокировать ответ, который Турция даст Финляндии относительно членства в НАТО. Об этом во время встречи с молодежью в Биледжике заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если потребуется, мы можем дать другой ответ. Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что в Швеции, Дании и Нидерландах прошли акции с осквернением Корана. В ряде случаев они проходили рядом с турецкими посольствами в этих странах. После этого Эрдоган заявил, что Швеция может больше не рассчитывать на поддержку Турции по вступлению в альянс.

Напомним, что ситуация получила жесткое осуждение со стороны России — заявления сделали МИД и ДУМ РФ. Председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» — Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что подобные акции оскорбили мусульман по всему миру и ведут к разрушению общества и цивилизации.