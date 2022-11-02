Епархия приглашает волонтеров помочь на празднике Казанской иконы Божией Матери

Отдел Казанской епархии по работе с молодежью объявил о наборе волонтеров, которые хотят помочь в проведении торжеств во время праздника Казанской иконы Божией Матери, которые посетят тысячи верующих 4 ноября.

Добровольцы будут координировать потоки людей во время крестного хода и во время поклонения Казанскому образу, а также встречать и при необходимости сопровождать беременных женщин и матерей с детьми с ограниченными возможностями. Также волонтеры будут отвечать на вопросы верующих и раздавать паломникам молитвословы.

Сбор добровольцев начнется в семь утра в Благовещенском соборе казанского кремля. Начало крестного хода до места обретения чудотворного Казанского образа в 7.30.

Желающие волонтеры могут подать заявку, написав свои имя, фамилию и возраст в Whatsapp по номеру +7 (987) 216-64-16. Об этом сообщили в пресс-службе казанской епархии.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в центре Казани 4 ноября ограничат движение транспорта на время крестного хода, а также ряд казанских автобусов сменят маршрут движения.