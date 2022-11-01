4 ноября ряд казанских автобусов сменят маршрут движения из-за крестного хода

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4 ноября автобусы маршрутов №№22, 28, 28а и 89 изменят схему движения в центре Казани. Это связано с проведением крестного хода – верующие пройдут с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Богородицкого монастыря, передает Комитет по транспорту городского исполкома.

Автобусы №22 будут ехать по Кремлевской дамбе – площади Тысячелетия – Лево-Булачной – ул. Пушкина – ул. Горького – ул. Н. Ершова и далее по маршруту; в обратном – по ул. К. Маркса – ул. Пушкина – Право-Булачной – площади Тысячелетия – Кремлевской дамбе.

Автобусы №28 курсируют по схеме «ул. К. Маркса – ул. Пушкина – Право-Булачная – площадь Тысячелетия – Кремлевская дамба» и далее по маршруту, а №28а будут ходить по маршруту «Кремлевская дамба – площадь Тысячелетия – Лево-Булачная – ул. Пушкина – ул. Горького – ул. Н.Ершова».

Автобусы №89 будут следовать по следующей схеме: ул. К. Маркса – ул. Пушкина – Право-Булачная – площадь Тысячелетия – Кремлевская дамба, а в обратном направлении – Кремлевская дамба – площадь Тысячелетия – Лево-Булачная – ул. Пушкина – ул. Горького – ул. Н.Ершова и далее по маршруту.

Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме с 7:00 до 13:00.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в центре Казани 4 ноября ограничат движение транспорта на время крестного хода.