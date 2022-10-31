В центре Казани 4 ноября ограничат движение транспорта на время крестного хода

фото: мэрия Казани

С 7.00 до 13.00 4 ноября несколько улиц в центре татарстанской столицы будет закрыто для движения автомобилей из-за проведения крестного хода. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильнур Шакиров. Он напомнил, что 4 ноября православные христиане отмечают праздник прославления Казанской Иконы Божией Матери – одной из самых чтимых икон. В этот день в столице республики пройдет традиционный крестный ход.

В 7 утра начнется торжественный молебен в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Затем верующие пройдут крестным ходом от собора вокруг Кремля по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Богородицкого монастыря.

«В связи с этим, с 7 утра до 13 часов дня проезжая часть по маршруту крестного хода временно будет закрыта для движения. Накануне с 20 часов 3 ноября до 13 часов 4 ноября улица Миславского будет закрыта для стоянки транспортных средств», - отметил Шакиров.

По его словам, городские службы окажут максимальное содействие в организации крестного хода. Правоохранители предпримут необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и порядка.

