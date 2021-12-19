Эндокринолог объяснил резкий набор веса при коронавирусе лечением цитокинового шторма

Резкий набор веса при коронавирусе вызван применением для лечения часто возникающего цитокинового шторма глюкокортикостероидных препаратов. Об этом рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев, сообщает издание Ura.ru.

«Быстро набрать можно только в одном случае. Это когда у людей ковид, который вызвал цитокиновый шторм. Его лечат системными глюкокортикостероидами. Так вот, люди набирают в весе, поскольку это часто просто вода, отеки и прочее — именно за счет применения системных глюкокортикостероидов», — пояснил специалист.

Эндокринолог при этом подчеркнул, что набранный из-за лекарств вес исчезнет со временем. «Это обратимая вещь, то есть человеку достаточно, чтобы прошло несколько месяцев, он вошел в привычный для себя ритм жизни, питания, активности и так далее», — отметил он, уточнив, что сделать этот процесс более быстрым позволят консультации врачей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что британские исследователи назвали потерю аппетита симптомом омикрон-штамма коронавируса. При этом их российские коллеги не согласились с ними, указав, что пациенты с любым вариантом Covid-19 теряют аппетит.