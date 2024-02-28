Эмир Кустурица, Ольга Бузова и Роман Костомаров станут лекторами форума Знание.Первые

Более ста выдающихся российских и зарубежных лекторов выступят на марафоне Знание.Первые, который пройдет с 2 по 6 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи-2024 на территории «Сириус». Об этом сообщил гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль на пресс-конференции, посвященной проведению ВФМ.

Среди зарубежных лекторов – сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, чемпион мира по футболу Роберто Карлос, турецкие актеры Бурак Озчивит и Сыла Тюркоглу, сербский и российский актер Милош Бикович.

Российских лекторов будут представлять государственные деятели: сенатор РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков, главы субъектов РФ.

Кроме того, выступят руководители госкорпораций – «Роскосмоса, «Росатома», «Газпром нефти» и деятели культуры — Юрий Башмет, Игорь Бутман, телеведущая Ольга Бузова. Своим опытом с молодежью поделятся легендарные спортсмены Евгения Медведева и Роман Костомаров.

Марафон Знание.Первые — самое масштабное событие образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи, организованного по указу Президента России Владимира Путина на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Просветительский марафон объединит шесть площадок Города молодежи мира: Международный аэропорт ВФМ и павильоны «Ямал», «Нижний Новгород», «Казань», «Белгород», «Москва».

После завершения мероприятий на федеральной территории «Сириус» Российское общество «Знание» продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 10 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа нашей страны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что программу лекций Всемирного фестиваля молодежи посвятят главным жизненным ценностям. Кроме того, мы писали, что на территории «Сириус» в Сочи к фестивалю молодежи застроен отдельный павильон Татарстана.