На территории «Сириус» в Сочи к фестивалю молодежи застроен отдельный павильон Татарстана

Татарстан вошел в число пяти регионов страны, которые получили возможность застроить павильон на Всемирном фестивале молодежи на территории «Сириус» под Сочи. Кроме Татарстана павильоны построили Москва, Белгород, Нижний Новгород и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«В нашем павильоне запланированы разные активности – мастер-классы, киновечер, встречи, активности с подшефными регионами и другие мероприятия. Самым зрелищным станет наш национальный праздник – Сабантуй. В том числе, планируется встреча Раиса республики Рустама Минниханова с нашей делегацией», – рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Всемирный фестиваль молодежи стартует 1 марта и пройдет в соответствии с указом Президента Владимира Путина. Целью проведения ВФМ является международное молодежное сотрудничество. В фестивале примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа. Половина из них – иностранные. Детское сообщество на ВФМ представят тысяча школьников – 500 российских и столько же иностранных.

Федеральная территория «Сириус» на период проведения фестиваля превратится в город молодежи мира, который соберет более 90 тысяч человек: участников, волонтеров, гостей, экспертов, представителей медиа и СМИ. В этом году на ВФМ поступило 300 тысяч заявок из 188 стран мира.

Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.