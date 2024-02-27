Программу лекций Всемирного фестиваля молодежи посвятят главным жизненным ценностям

Главные жизненные ценности станут основой программы просветительского марафона «Знание.Первые», который пройдет с 2 по 6 марта на федеральной территории «Сириус» в рамках образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи — 2024. Мероприятие посетят молодые люди изо всех регионов России, которые зарегистрировались для участия, и зарубежные делегации, сообщают организаторы.

Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы фестиваля. События просветительского марафона охватят шесть площадок «Города молодежи мира»: Международный аэропорт ВФМ и павильоны «Ямал», «Нижний Новгород», «Казань», «Белгород», «Москва». Самые яркие выступления будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала «Знание.ТВ».

Каждый из пяти дней программы с 2 по 6 марта будет иметь свой смысл: «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы — вместе с Россией». Лекторы и участники сфокусируются на актуальных для людей всего мира ценностях, таких как единство, равноправие, справедливость, взаимопомощь, командная работа и милосердие.

«Знания и обмен опытом лежат в основе общественного прогресса. Поэтому, проводя марафон „Знание.Первые“, мы хотим, чтобы молодые люди со всего мира смогли приобщиться к искреннему и прямому диалогу об общем настоящем и будущем человечества в самых разных сферах — от науки и образования до бизнеса и культуры. <…> И я уверен, что опыт, полученный на нашем флагманском проекте, поможет молодежи найти ответы на их вопросы, принимать взвешенные решения и справляться с вызовами», — подчеркнул генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Слушателей марафона ждут тематические лекции, мастер-классы, круглые столы и интервью. Лидеры бизнеса, ученые и популяризаторы науки, спортсмены, мастера культуры и искусства, общественные и государственные деятели из России и зарубежья поделятся опытом, вдохновением, ответят на вопросы гостей. Открытое общение с наставниками должно поспособствовать просвещению молодежи разных стран и развитию международного сотрудничества.

Среди лекторов марафона будут министр просвещения РФ Сергей Кравцов, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, народный артист СССР, Герой труда РФ, лауреат Государственных премий СССР и РФ Юрий Башмет, олимпийский чемпион Роман Костомаров, народный артист России Дмитрий Харатьян и многие другие известные лекторы.

Наряду с федеральным просветительским марафоном в рамках образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи пройдут и другие события от общества «Знание». Это интеллектуальный турнир «Знание.Игра» с участием эрудитов из разных стран, кинолекторий «Знание.Кино», где зрители познакомятся с российскими и зарубежными фильмами, встретятся с актерами, режиссерами и другими представителями мировой киноиндустрии. Состоится и мультимедийная выставка по итогам национального фотоконкурса «Знание.Россия», демонстрирующая достижения страны в XXI веке и воссоздающая их атмосферу с помощью технологии дополненной реальности.

После завершения мероприятий на федеральной территории «Сириус» Российское общество «Знание» продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи. С 9 по 17 марта в рамках региональной программы события по стране будут организованы 200 просветительских мероприятий, включающих лекции, дискуссии и мастер-классы.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. С 1 по 7 марта самое масштабное молодежное мероприятие года объединит более 15 тыс. участников из разных стран в возрасте от 14 до 35 лет.