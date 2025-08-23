Эмиль Губайдуллин: Образование для Татарстана – стратегический приоритет

Прошедшее накануне пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки показало, что образование для Татарстана – не только часть социальной сферы, но и стратегический приоритет. Об этом заявил генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», член Штаба общественной поддержки Эмиль Губайдуллин.

«Августовская конференция всегда задаёт тон на весь новый учебный год. <…> выступления Раиса Республики Татарстан [Рустама Минниханова] и министра образования [Ильсура Хадиуллина] ярко показали, что образование для нашей республики – не просто социальная сфера, а стратегический приоритет. Татарстан вновь подтвердил статус одного из лидеров в России по качеству и инновациям в образовании», – заявил он.

«Татарстан не раз доказывал, что может быть примером для всей страны. Второе место в России по мотивирующему мониторингу Минпросвещения, уступая только Москве, – это результат системной работы и огромных инвестиций в образование. Более 200 млрд рублей направлено на обновление школ, детских садов, колледжей, и половина этой суммы – из республиканского бюджета. Это показатель того, что в Татарстане умеют ставить цели и добиваться их», – выразил уверенность он.

«Во многих проектах чувствуется личная вовлечённость Рустама Нургалиевича [Минниханова]. Достаточно вспомнить "Физматпрорыв", "Абилимпикс" для участников СВО, масштабные программы строительства и капремонтов, открытие музея образования "Белем". Всё это – не формальные отчеты, а реальные шаги, которые меняют жизнь тысяч детей, педагогов и семей. Под его руководством образование в Татарстане становится опорой будущего развития республики», – добавил глава АНО.

«Особый акцент был сделан на воспитании – и это то, что отличает Татарстан. Здесь не ограничиваются экзаменами и цифрами: важнее формирование гражданственности, уважения к истории и культуре, настоящего патриотизма. Когда школьники и студенты вместе с педагогами помогают бойцам СВО, создают разработки и отправляют оборудование на фронт – это уже не только про знания, это про настоящую школу жизни», – убежден Губайдуллин.

«Сегодня обозначены и вызовы – кадровый дефицит, необходимость усиления физико-математического образования, работа с детьми-сиротами. Но именно в умении честно признавать проблемы и искать решения проявляется сила Татарстана. С уверенностью можно сказать: республика под руководством Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова будет и дальше задавать ориентиры для всей страны», – подытожил глава Центра развития профессиональных компетенций.