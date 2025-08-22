Минниханов попросил глав районов предложить меры привлечения учителей в школы

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов проработать меры привлечения учителей в школы. Об этом руководитель республики заявил на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Иннополисе.

«Вопрос кадров – очень важный. Мы даже целевой набор не можем обеспечить. Уважаемые главы [муниципалитетов], это ваша работа. Это наша общая работа», – обратился Раис РТ к руководителям районов.

По словам Минниханова, можно приглашать педагогов из других регионов России работать в школы республики, а для этого необходимо создавать им условия. В связи с этим он предложил рассмотреть определенные квоты по жилью для учителей по программе социальной ипотеки.

«Если у нас учителей в школах не будет, то и качественного образования не будет. Поэтому необходимо проанализировать ситуацию в части целевого набора. Мы отдельно каждую территорию рассмотрим. Это же ваша работа, главы районов, вы должны обеспечить качественное образование детей на своей территории», – подчеркнул Раис РТ.

Он также поручил руководителям муниципалитетов в течение трех месяцев провести анализ и подготовить соответствующий отчет.

«Чтобы такого вакуума в школах не было, вы должны найти более серьезные подходы. Я думаю, что все-таки жилищные вопросы надо решать», – заключил Минниханов.