Элвин Грей вакцинировался от Covid-19

instagram.com/elvin_grey_music/

Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, вакцинировался от коронавируса Covid-19. Впечатлениями от проведенной процедуры он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я сделал это! Обдумал все „за“ и „против“, посоветовался со своим врачом и принял решение. Я теперь вакцинирован от Covid-19», — написал он.

Кроме того, Радик добавил, что каждый, постоянно находясь в обществе, ответственен не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих.

«На данный момент вакцина — самый надежный способ защититься от вирусов. Каждый из вас вправе сделать свой выбор. Я хочу лишь поделиться своим. Берегите себя и своих близких», — пожелал он.

Подписчики певца удивились, почему артист до сих пор не был вакцинирован. «Глава уже три [прививки] сделал (руководитель Башкортостана Радий Хабиров, прививался от коронавируса, по его собственным словам, четыре раза — прим. Т-и). А это[т] только сейчас геройский поступок совершил», — заметил пользователь под ником irinafarit.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 4 октября в Башкортостане вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Посещать некоторые заведения можно будет только при наличии действующего сертификата о вакцинации против Covid-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или при отрицательном результате методом ПЦР.