Радий Хабиров вакцинировался от коронавируса в четвертый раз

Глава Башкортостана Радий Хабиров вакцинировался от коронавируса Covid-19 уже в четвертый раз. Он написал об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Причиной принятия решения о ревакцинации стало снижение титра антител. «Очередной результат <…> исследований на наличие антител показал, что они упали и в два раза меньше того порога, который дает гарантию, что я не заболею коронавирусом», — пояснил Хабиров.

В связи с этим политик напомнил, что он уже говорил о своем нежелании болеть, и добавил, что и времени на болезнь у него нет.

«Поэтому я снова вакцинировался. С учетом, что это уже четвертый укол (а до этого было три „Спутник V“), сейчас использовал вакцину „Спутник Лайт“», — уточнил глава Башкортостана. Он также призвал своих подписчиков беречь себя и прививаться от Covid-19.

Сегодня же на оперативном совещании, сообщает «Башинформ», глава управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак предупредила о приближении четвертой волны коронавируса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ушедший на самоизоляцию из-за случаев Covid-19 в своем окружении Президент РФ Владимир Путин продолжит ее соблюдать.