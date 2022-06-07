Элвин Грей станет хедлайнером Сабантуев в Мамадыше и Зеленодольске

Популярный исполнитель, заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Элвин Грей (Радик Юльякшин) станет гостем двух районных Сабантуев в Республике Татарстан. В субботу, 11 июня, певец выступит в праздничном концерте в Мамадыше. Здесь его появление на сцене запланировано на полдень. А в Зеленодольск Элвин Грей приедет в воскресенье, 12 июня, — город-спутник Казани выбрал эту дату для проведения местного Сабантуя.

В Мамадыше Сабантуй будет проходить на стадионе-ипподроме. С раннего утра, уже с 8 часов, здесь будет работать выставка «Народные промыслы» / «Народные подворья», в 9 часов начнется велогонка и соревнования картингистов, а в 9.20 стартуют конные скачки. Официальное открытие праздника, чествование работников полей и лучших в профессии по итогам года намечено на 10 часов. Национальная борьба корэш, народные и спортивные игры, а также открытие детского майдана запланированы на 11 часов. Праздничный концерт начнет радовать гостей также с 11 часов, а с 11.20 на фольклорной сцене будет проходить конкурс «Татар кызы» («Татарская красавица»). В 14.30 будет разыграна праздничная лотерея.

В Зеленодольске городской праздник плуга проведут в парке «Березовая роща» и на прилегающем майдане. Здесь события начнутся в 11 часов. Мероприятий множество, и они традиционны для Сабантуя в Татарстане. При этом главными «фишками» зеленодольского празднования станут автомобиль для абсолютного батыра и выступление Элвина Грея.

«Марка автомобиля — пока секрет. Но с учетом роста цен это будет достойный подарок», — отметили в пресс-службе администрации Зеленодольского района РТ.

Даты празднования Сабантуя в Татарстане ранее утвердил Президент РТ Рустам Минниханов. В Казани лейтмотивом праздника плуга станет образ матери, о чем сообщал «Татар-информ».