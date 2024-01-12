Елочный городок у Центра семьи «Казан» закроется 14 января

Вечером 14 января завершится работа елочного городка у Центра семьи «Казан». В этот день гости в последний раз смогут посетить новогоднюю ярмарку «Казан кучтәнәчләре», рассказали в телеграм-канале мэрии Казани.

13 ноября на площадке развернутся гулянья в честь старого Нового года «Снова с Новым!». Гостей ожидают выступления ансамбля «Веселые Волгари», уличного театра и солистов Казанской городской филармонии. Отметить празданик можно с 17.00 до 19.00.

Как уточнили в исполкоме, несмотря на закрытие елочного городка, горка и аттракционы у Центра семьи продолжают работу, а выставка «Новогодняя Казань» будет принимать гостей до 29 февраля.

Демонтаж главной елки города начнется на следующей неделе.

Площадка работает с 26 декабря, только в новогоднюю ночь ее посетили 46 тыс. человек.

Ранее власти сообщили, что закрытие елочных городков в Казани начется после старого Нового года, однако основую иллюминацию могут оставить до марта. Информация об этом пока не получила подтверждения.