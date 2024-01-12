Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Елочный городок у Центра семьи «Казан» закроется 14 января
Вечером 14 января завершится работа елочного городка у Центра семьи «Казан». В этот день гости в последний раз смогут посетить новогоднюю ярмарку «Казан кучтәнәчләре», рассказали в телеграм-канале мэрии Казани.
13 ноября на площадке развернутся гулянья в честь старого Нового года «Снова с Новым!». Гостей ожидают выступления ансамбля «Веселые Волгари», уличного театра и солистов Казанской городской филармонии. Отметить празданик можно с 17.00 до 19.00.
Как уточнили в исполкоме, несмотря на закрытие елочного городка, горка и аттракционы у Центра семьи продолжают работу, а выставка «Новогодняя Казань» будет принимать гостей до 29 февраля.
Демонтаж главной елки города начнется на следующей неделе.
Площадка работает с 26 декабря, только в новогоднюю ночь ее посетили 46 тыс. человек.
Ранее власти сообщили, что закрытие елочных городков в Казани начется после старого Нового года, однако основую иллюминацию могут оставить до марта. Информация об этом пока не получила подтверждения.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»