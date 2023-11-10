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Эльмира Калимуллина пригласила посетить стенд Татарстана на форуме-выставке «Россия»
Певица, финалистка конкурса «Голос», заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина пригласила посетить стенд республики на Международной выставке-форуме «Россия».
«Я сама родом из Нижнекамска, что в Республике Татарстан <...> и с гордостью и большой честью представляю нашу татарскую культуру не только в нашем регионе, но и по всей России и на международной арене. Горжусь тем, что республика принимает значимые мероприятия, которые воплощают в себе дружбу и сплоченность всех народов», – сказала певица.
Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продолжит работу до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно, однако на отдельные мероприятия требуется предварительная регистрация. На ВДНХ также расположился и стенд Татарстана. Чем удивили гостей татарстанцы, можно узнать в материале «Татар-информа».
Ранее Раис Рустам Минниханов сообщал, что в рамках масштабного события республика проведет мероприятия, приуроченные к дате «100 дней до Игр Будущего». Также отмечалось, что выставку-форум посетит и Президент России Владимир Путин.
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