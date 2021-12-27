«Елка желаний»: мэр Бугульмы подарил новогодний подарок «особенному» ребенку

Глава Бугульминского района Линар Закиров присоединился к акции «Елочка желаний». В качестве доброго волшебника он привез подарок юному Арсену, который попросил на Новой год аудиосистему для компьютера. Об этом сообщает пресс-служба Бугульминского района РТ.

«Арсен, я еще раз хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом. Хочу пожелать тебе здоровья в Новом году, хорошего настроения и всего самого доброго», — пожелал Линар Закиров.

В предновогодние дни в Татарстане проходит благотворительная акция «Елочка желаний».

К акции присоединяются главы районов, сотрудники подведомственных учреждений, предприниматели и просто неравнодушные жители республики. Самые заветные новогодние желания ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации, будут исполнены в ближайшие дни или уже осуществились.

Благотворительную акцию запустил Президент России Владимир Путин три года назад. Глава государства и сам не раз исполнял мечты детей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава Агрызского района Азат Валеев на «Елке желаний» исполнил мечту трехлетнего мальчика.