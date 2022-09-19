Елизавету II похоронили в часовне Виндзорского замка

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия, расположенной на территории Виндзорского замка. Об этом сообщает ТАСС.

Перед этим с гроба убрали корону, скипетр и державу. Королевский ювелир доставит их в Лондонский Тауэр, где хранятся государственные регалии, отмечает РБК.

На панихиде присутствовали члены королевской семьи, служащие монаршьего двора, Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, британские генерал-губернаторы и главы правительств тех государств, правителем которых является монарх Соединенного Королевства.

Публичные мероприятия по случаю похорон королевы завершились исполнением гимна Великобритании. Сегодняший день в Соединенном Королевстве был объявлен выходным, а траур в стране и государствах Содружества продлится еще семь дней.

Тело Елизаветы II захоронят в мемориальной часовне Георга VI — отдельной части королевской усыпальницы. Именно там захоронены ее родители, Георг VI (1895–1952) и Елизавета Боуз-Лайон (1900–2002), а также сестра — принцесса Маргарет (1930–2002).

Рядом с королевой упокоится ее супруг — герцог Эдинбургский Филипп, скончавшийся в апреле 2021 года (пока его тело временно захоронено в королевском склепе). Таким образом, супруги воссоединятся после смерти.

Восьмого сентября Букингемский дворец объявил о кончине королевы Елизаветы II, которая правила страной более 70 лет. После ее смерти принц Чарльз стал новым монархом, взяв имя Карл III.

Президент РФ Владимир Путин направил королевской семье телеграмму с соболезнованиями, отметив, что «с именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства».