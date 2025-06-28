«Это самый любимый праздник»: в Вятских Полянах проходит Всероссийский сельский Сабантуй

Сегодня в городе Вятские Поляны Кировской области проходит второй, основной, день XV Всероссийского сельского Сабантуя. О географии участников сегодняшнего праздника, приз губернатора Кировской области для победителя скачек и о том, где пройдет следующий Всероссийский сельский Сабантуй, - в материале «Татар-информа».





Фото: © Камиля Билалова / «Татар-информ»

Гости из 70 регионов России от Ростовской области до Бурятии

Программа праздника началась в Вятских Полянах накануне концертом мастеров искусств Татарстана. На нем гостей от имени республики поприветствовал заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он поблагодарил губернатора Кировской области Александра Соколова за активное участие в организации Всероссийского сельского Сабантуя и напомнил главную задачу ВКТ:

«Главная миссия Всемирного конгресса татар - сохранять единство, уважать себя и других и служить во имя процветания нашей великой России. Сегодня мы показали, что мы едины, мы победим, у нас впереди светлое будущее», - сказал он.

А сегодня утром начались основные мероприятия праздника. По данным организаторов, на его открытие пришли 26 тысяч посетителей. Еще вчера было озвучено, что Татарстан на Сабантуе в Вятских Полянах представят 32 делегации, а в целом приедут гости из 70 регионов России, в том числе, как сообщила пресс-служба исполкома ВКТ, представители татарских НКО «от Ростовской области до Бурятии».

Фото: пресс-служба исполкома Всемирного конгресса татар

На майдане праздника в Вятских Полянах было подготовлено более тысячи активностей на разных площадках, среди которых выделялись ярмарки народных промыслов, выставка сельскохозяйственной техники и музейная этнодеревня, где посетители могли поближе познакомиться с жизненным укладом и традиционными ремеслами и костюмами народов, населяющих Кировскую область. И, конечно, попробовать блюда национальных кухонь. Сориентироваться посетителям «на местности» помогали 300 волонтеров.

Отдельные мероприятия Сабантуя организаторы посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества. Так, на патриотической площадке все желающие могли ознакомиться с продукцией, выпускавшейся предприятиями Кировской области в годы Великой Отечественной войны и патриотическими фильмами и роликами. А также поучаствовать в мастер-классах по плетению маскировочных сетей и изготовлению муфт для операторов беспилотников. Связанную на Сабантуе большую маскировочную сеть передадут российским военнослужащим в зону СВО.

Фото: официальный телеграм-канал правительства Кировской области

«Мы живем вместе и любим нашу Родину»

Старт официальной части праздника дали почетные гости - делегация Татарстана во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, губернатор Кировской области Александр Соколов, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, заместитель Премьер-министра - министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев. Прежде всего они ознакомились с национальными подворьями - вятским, татарским (ответственным за него был на этот раз Кукморский район) и башкирским.

Открывая праздник, губернатор Кировской области поблагодарил руководство Татарстана «за то, что доверили нам проведение такого масштабного события».

«Мы - многонациональный народ. Русские, татары, башкиры, мордва, марийцы, удмурты, все коренные народы России – мы живем вместе и любим нашу Родину. Особенно хочу поприветствовать ветеранов специальной военной операции. Дай Бог, чтобы все наши ребята вернулись домой с победой. <...> Здесь, в Вятских Полянах, мы создаем новую точку притяжения для гостей из всех регионов России. Эта площадка станет частью нового национального туристического маршрута, который пройдет от Вятских Полян по Кировской области с юга на север», - сказал Александр Соколов.

Рустам Минниханов: «Для нас большая честь присутствовать на этом замечательном празднике. Хозяева сегодняшнего Сабантуя - наши добрые друзья» Фото: пресс-служба исполкома Всемирного конгресса татар

В ответ Рустам Минниханов также поблагодарил руководство Кировской области за образцовую организацию мероприятия.

«Для нас большая честь присутствовать на этом замечательном празднике. Погода, конечно, немного подвела, но в остальном организация просто прекрасная. Хозяева сегодняшнего Сабантуя - наши добрые друзья. Мы в полной мере ощущаем ваше радушие и гостеприимство. Это наш самый любимый праздник. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия», - сказал Раис Татарстана.

Вице-премьер Башкортостана Александр Шельдяев зачитал приветствие от имени Главы Башкортостана Радия Хабирова: «Это один из наиболее ярких и любимых праздников, который испокон веков отмечали народы Урала и Поволжья. Сегодня его с радостью встречают по всей России и за рубежом. Сабантуй - наш общий праздник труда, дружбы и согласия».

Фото: официальный телеграм-канал правительства Кировской области

Победитель скачек получил «Гранту»

Главными событиями спортивной программы Сабантуя стали Всероссийские соревнования по борьбе на поясах и конные скачки на специально оборудованном ипподроме с участием 48 жокеев из Кировской области, Татарстана, Башкортостана, Чувашии и Пермского края. Победителем скачек стал наездник из Татарстана на коне по кличке Король РТ. Он получил в награду Кубок губернатора Кировской области и автомобиль «Лада Гранта». Кроме того, все желающие могли поучаствовать в турнирах по армрестлингу и волейболу.

Культурную часть праздника традиционно составили выступления творческих коллективов из Татарстана, а также из Кировской области и других регионов России. Все желающие могли окунуться в праздничную атмосферу народных гуляний, игр и танцев.

Фото: официальный телеграм-канал правительства Кировской области

Следующий Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в селе Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, получая из рук своего кировского коллеги переходящий символ праздника, фигуру коня Тулпара, сказал, что гордится этим фактом, ведь Сабантуй – «это праздник сельских тружеников, хлеборобов, которые помогают нашей экономике».