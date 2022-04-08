Елабужское предприятие пластмассовых изделий нарастит объем продукции и продаж на 107%

Фото: «Новая Кама»

В 2022 году «Елабуга УкупрПласт» (Елабужское предприятие укупорочных и пластмассовых изделий) планирует увеличить объемы продукции и объем продаж на 107%. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации Елабужского района.

Также в планах — приобретение новой высокопроизводительной линии для производства винтовой крышки III-82. Стоимость проекта ориентировочно составит 47,5 млн рублей.

По словам технического директора предприятия Алмаза Ахунова, по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2021 год объем продаж увеличен на 127%. Кроме того, в прошлом году построен новый производственный корпус площадью 780 кв. метров по выпуску викельного кольца, также удалось приобрести новое оборудование. Произведена модернизация технологического процесса изготовления массажных щеток, освоены два новых вида щеток улучшенного дизайна.

На сегодняшний день ООО «Елабуга УкупрПласт» — одно из самых крупных предприятий Всероссийского общества слепых, имеет 15 тыс. квадратных метров площадей, расположенных на трех производственных площадках Елабуги.

Предприятие специализируется на выпуске крышек для домашнего и промышленного консервирования, широкого ассортимента винтовых крышек твист-офф, кронен-пробок для пивобезалкогольных заводов, алюминиевого колпачка для ликероводочных изделий, массажных щеток для волос и бельевых прищепок. Всего в ассортименте выпускаемой продукции — более 50 видов изделий.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

История создания предприятия датируется октябрем 1943 года, когда в Елабуге организуется учебно-производственная мастерская в целях приобщения к труду инвалидов Великой Отечественной войны численностью 28 человек. Инвалиды по зрению занимались плетением корзин для Бондюжского химзавода, изготовлением мочальных швабр и валенок, вязанием варежек. Мастерская была расположена в полуподвальном помещении площадью 180 кв. метров.

По окончании войны предприятие прошло несколько этапов развития и становления, выросла производственная база. В 60-х годах прошлого столетия был определен новый профиль предприятия — производство металлических крышек для консервирования. В 1970-1980 годах расширяется ассортимент укупорочной продукции, организуется производство новых видов продукции по кооперации с заводами Госпромышленности, увеличивается количество рабочих мест, предприятие приступает к строительству новых производственных корпусов, жилых домов, клуба, столовой и складских помещений.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.