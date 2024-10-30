Елабужский район с начала СВО направил помощи на сумму 234 млн рублей

С начала спецоперации Елабужский район направил гуманитарной помощи на сумму 234 миллиона рублей. Всего для мобилизованных, контрактников и добровольцев собрано 208 тонн шефского конвоя и отправлено 28 автомобилей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Также неравнодушные граждане, предприятия направляют средства, дополнительное оборудование, теплые вещи, медикаменты, продукты питания как на нужды военнослужащих, так и в качестве гуманитарной помощи пострадавшим людям на новых территориях.

В городе организованно 60 точечных отправок гуманитарной помощи для военнослужащих и 12 точечных отправок для госпиталей.

Также Елабужский район направил гуманитарную помощь жителям Лисичанска на сумму 557 тыс. рублей и Рубежного на сумму почти 200 тыс. рублей.

Муниципалитет района и закрепленные кураторы оказывают регулярную поддержку семьям военнослужащих, общая сумма которой составила 17 млн рублей.

С первых дней СВО военнослужащим, которые прибывали в отпуск на лечение или восстановление после травмы, и их семьям оказывается психологическая помощь.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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