Жители Елабужского района отправили мобилизованным землякам 180 комплектов теплой одежды

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

В Елабужском районе сформирован и отправлен в Казань еще один груз в качестве помощи призванным по частичной мобилизации землякам: 180 комплектов демисезонной одежды и элементов экипировки (носки, рукавицы, ремни, берцовые сапоги).

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, муниципалитет присоединился к благотворительному движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». В городе сбор гуманитарной помощи осуществляется в двух точках.

Поддержку мобилизованным, контрактникам, добровольцам и их семьям можно оказать, посетив молодежный центр «Барс» по адресу: пр. Нефтяников, 29А с 8.00 до 21.00. Также гуманитарный сбор осуществляется в молодежном подростковом клубе «Спутник» по адресу: ул. Пролетарская,2 с 8.00 до 17.00.

Ранее ребятам было отправлено медицинское снаряжение и приборы ночного видения, о чем сообщал «Татар-информ». Помимо этого, рукодельницы Елабуги присоединились к акции «Носки солдату» по вязанию теплых вещей для мобилизованных и уже участвующих в специальной военной операции на Украине военных.