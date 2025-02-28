Елабужский музей СВО посетили две делегации из Уфы и Чебоксар

Елабужский музей СВО посетили две делегации из соседних республик. Туристы приехали из Чувашии и Башкортостана.

Для гостей провели экскурсию, в рамках которой им рассказали о становлении и развитии гуманитарного сообщества в Елабужском районе, а также показали выставку трофеев и быта воинов СВО.

«Молодой боец передал карабин, который спас ему жизнь от осколочного взрыва. А второй боец передал маскировочную сеть, которую взял с собой. Среди экспонатов есть и дрон, использовавшийся для слежки, а также тактическое снаряжение», – рассказал «Татар-инорфму» волонтер Роман Епанешников.

Музей СВО в Елабуге был организован 27 января 2024 года Елабужским отделением «Молодой Гвардии» на базе ТОС «Кленовый».

Основная цель музея СВО – сохранить историю и увековечить память погибших воинов-героев.

Музей открыт для посещения всеми желающими. Для записи можно обратиться по телефону: 8-987-286-74-39.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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