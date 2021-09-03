Елабужский Дворец культуры подготовил два концерта под «Пушкинскую карту»

Елабужский городской Дворец культуры подключился ко всероссийской программе «Пушкинская карта». На данный момент в список мероприятий включены концерт уфимской фолк-группы Uzoritsa и концертная программа Чеченского государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе района.

«Чеченский госансамбль песни и танца „Нохчо“ выйдет на сцену 12 сентября в 19.00, Uzoritsa выступит 2 октября в 17.00», — отметил источник.

Название «Узорица» известно поклонникам русского фольклора. В течение десятилетий участники группы собирали древние напевы в разных уголках России, добивались подлинности, бережно хранили традиции народной песни. Недавно группа обрела новую жизнь: молодое поколение солистов принесло с собой свежее звучание, которое коллектив представит своим поклонникам 2 октября.

Чеченский государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» с сольными концертами выступит в 11 городах республики — с 12 сентября по 21 сентября. Первыми солистов ансамбля услышат елабужане. В программу коллектива включены лучшие номера: зажигательные танцы и хореографические постановки, народные песни и лирические композиции.

На сегодняшний день к проекту «Пушкинская карта» подключилось 1 354 учреждения культуры из 85 регионов, и их количество растет с каждым днем. Среди крупных российских учреждений культуры подключены Большой театр, Мариинский театр, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Третьяковская галерея, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова. От Татарстана к проекту «Пушкинская карта» подключились 80 учреждений культуры, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».