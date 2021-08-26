80 учреждений культуры Татарстана примут участие в проекте «Пушкинская карта»

На сегодняшний день в программе «Пушкинская карта» принимают участие 80 культурных учреждений Татарстана. Среди них 31 государственная, 46 муниципальных и три частные организации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«На сегодняшний день нашими культурными учреждениями загружено 386 культурных событий. При этом 55 процентов от данного количества – мероприятия, запланированные на сентябрь-октябрь этого года. Также уже загружены события, которые пройдут в ноябре-декабре 2021 года», – рассказала Адгамова.

Она отметила, что этот список ежедневно пополняется с учетом того, как формируется афиша культурных учреждений Татарстана.

Полный перечень культурных мероприятий, которые смогут посетить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет при помощи «Пушкинской карты», будет представлен на портале Pro.Культура.РФ к 1 сентября.