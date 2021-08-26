Минкульт РТ: В каждой семье разный достаток, «Пушкинская карта» дарит равные возможности

В России с 1 сентября стартует проект «Пушкинская карта», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным. О его привилегиях рассказала первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

Владимир Васильев / ИА "Татар-информ"

Цель проекта – мотивация к изучению искусства

― Юлия Ильдаровна, вся Россия готовится к запуску проекта «Пушкинская карта». Что это за программа и на кого она рассчитана?

― И как представитель Министерства культуры РТ, и как родитель могу заявить, что «Пушкинская карта» ― это беспрецедентный проект. Благодаря нему с 1 сентября этого года каждый молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет получит возможность бесплатно посещать учреждения культуры.

Целью проекта является не только привлечение внимания молодежи к учреждениям культуры, но также усиление их мотивации к изучению искусства, освоение ими ценностей отечественной мировой культуры и повышение культурного уровня подрастающего поколения. Нам важно воспитать гармонично развитую личность, в которой будут заложены чувства патриотизма, любовь к своей родине, народу, традициям, культурным ценностям.

― Какие привилегии дает «Пушкинская карта»?

― Данная карта позволит молодым людям посещать театры, концертные организации, музеи, выставочные залы, культурные центры всех форм собственности, ведомственной принадлежности и уровня подчиненности за средства государственного бюджета. Картой, которая будет действовать по всей России, можно будет оплачивать только покупку билетов на культурные мероприятия. В этом году государство зачислит на каждую карту по 3 тысячи рублей. В следующем году номинал будет увеличен до 5 тысяч рублей.

«Целью проекта является не только привлечение внимания молодежи к учреждениям культуры, но также усиление их мотивации к изучению искусства, освоение ими ценностей отечественной мировой культуры и повышение культурного уровня подрастающего поколения»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

― Можно ли будет добавить свои денежные средства в случае, если цена на билет на одно из мероприятий будет превышать остаток на карте?

― На сегодняшний момент возможность смешанной покупки прорабатывается. Об итогах работы в данном направлении будет заявлено 30 августа в рамках большой пресс-конференции, которую проведет Министерство культуры РФ.

Однако могу точно сказать, что не реализованные до конца года денежные средства с карты не будут переходить на следующий год.

В программе «Пушкинская карта» принимают участие 80 учреждений Татарстана

― Какие именно учреждения культуры можно будет посетить, воспользовавшись «Пушкинской картой»?

― Каждое мероприятие рассматривает экспертная группа, которая оценивает событие по параметрам, предусмотренным в рамках этой программы. Это наличие в репертуаре народных произведений, а также отечественной и зарубежной классики; репертуар, направленный на формирование гармонично развитой, социально ответственной и патриотичной личности (в том числе антисуицидальной, антинаркотической и антиэкстремистской направленности); наличие коллекций предметов материального мира независимо от времени их создания, имеющих национальное, общероссийское и мировое историческое, художественное, научное и культурное значение. При этом рекомендуется применение в мероприятиях интерактивных, просветительских, образовательных и инклюзивных форматов работы с аудиторией, а также аудиовизуальных произведений советских, зарубежных классиков.

На сегодняшний день в программе «Пушкинская карта» принимают участие 80 учреждений Татарстана. Среди них 31 государственное, 46 муниципальных и три частных.

На сегодняшний день в программе «Пушкинская карта» принимают участие 80 учреждений Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Полный перечень культурных мероприятий, которые данная целевая аудитория сможет посетить, будет представлен на портале PRO.Культура.РФ.

На сегодняшний день нашими культурными учреждениями загружено 386 культурных событий. При этом 55 процентов от данного количества ― мероприятия, запланированные на сентябрь-октябрь этого года. Также уже загружены события, которые пройдут в ноябре-декабре 2021 года. Этот список ежедневно пополняется с учетом того, как формируется афиша наших учреждений.

― Могу ли я, будучи татарстанцем, воспользоваться «Пушкинской картой» за пределами республики?

― Территориально ограничений не существует. То есть владелец карты может посетить любое учреждения культуры и то мероприятие, которое заявлено и отобрано экспертами в рамках программы, по всей территории Российской Федерации.

― Вошли ли в перечень зрелищные мероприятия, которые проходят на базе кинотеатров и цирков?

― На сегодняшний момент перечень учреждений ограничен ― это театры, концертные организации, музеи, выставочные залы, культурные центры всех форм собственности, ведомственной принадлежности и уровня подчиненности. Мы ожидаем, что список учреждений, которые можно будет посетить благодаря «Пушкинской карте», в следующем году расширится. Войдут ли в этот перечень цирки, библиотеки и кинотеатры ― вопрос открытый.

Необходимо прививать молодежи любовь к истинным человеческим ценностям

― На брифинге, посвященном теме проекта «Пушкинская карта», министр культуры РТ Ирада Аюпова отметила, что категория людей от 14 до 22 лет наиболее уязвима. Что имелось в виду?

― Имелось в виду то, что данная возрастная категория подвержена различным деструктивным влияниям. И для того, чтобы сформировать здоровую личность, необходимо прививать ей любовь к истинным человеческим ценностям, воспитывать эстетическое восприятие художественных произведений, развивать критическое мышление.

В каждой семье разный финансовый достаток. Тем и ценна «Пушкинская карта», так как она дарит равные возможности для всех.

«Для того, чтобы сформировать здоровую личность, необходимо прививать ей любовь к истинным человеческим ценностям, воспитывать эстетическое восприятие художественных произведений, развивать критическое мышление»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Также будут предусмотрены не только индивидуальные посещения учреждений и культурных событий, но и групповые. Мы планируем, что после них будут организованы совместные обсуждения, где каждый сможет поделиться своими впечатлениями, задать интересующие вопросы и прояснить для себя какие-то моменты, которые были не до конца понятны.

Для нас важна эта обратная связь, чтобы в дальнейшем точнее формировать культурный контент для данной возрастной категории.

В рамках коллегии, которая прошла в 2019 году, Ирада Аюпова заметила, что для разной аудитории должен быть соответствующий контент, отвечающий ее потребностям. Тогда было отмечено, что для подростков у нас его недостаточно.

В этой связи в репертуарах наших театров мы увеличили этот контент: мы постарались добавить постановки, которые были бы интересны именно этой аудитории. В их число вошли и современные спектакли.

Касательно музеев ― у нас предусмотрены разнообразные мероприятия, среди которых не только мастер-классы, но и различные квесты. На наш взгляд, это наиболее подходящая форма подачи культурных ценностей молодому поколению. Мы всегда стараемся отвечать и соответствовать всем потребностям общества, именно поэтому для нас так важна обратная связь, чтобы мы всегда могли скорректировать или пересмотреть то или иное направление.

― Что делать тем, кто живет в отдаленных населенных пунктах республики, где не столь разнообразны культурные события в сравнении со столицей?

― Благодаря министру культуры РТ мы давно занимаемся этим вопросом, потому на момент реализации проекта у нас уже было готово решение этого вопроса.

Например, у нас стартовал проект «Казанские гастроли»: труппы крупных государственных театров выступают на площадках культурно-досуговых учреждений города Казани. С ноября мы распространяем этот проект на всю территорию республики. Таким же образом будут реализованы передвижные выставки.

«У нас стартовал проект «Казанские гастроли»: труппы крупных государственных театров выступают на площадках культурно-досуговых учреждений города Казани»

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

У каждого жителя республики вне зависимости от места его проживания появится возможность увидеть постановки ведущих театров республики в близлежащих культурно-досуговых учреждениях.

Это стало возможным благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова: в рамках национального проекта строятся новые культурно-досуговые учреждения, проводится ежегодный капитальный ремонт. Здания построены фактически во всех населенных пунктах республики.

Также на территории Республики Татарстан расположены 16 театров. Мы территориально поделили республику на зоны и закрепили каждую из них за этими учреждениями, которые будут их обслуживать.

«В учреждениях, которые не пользуются популярностью, будем корректировать репертуар»

― Будет ли возможность у обладателей «Пушкинских карт» приобрести билет для третьих лиц?

― Эти карты будут именными. Приобрести билет для третьих лиц при помощи этой карты будет невозможно. Аутентификация будет происходить как на момент продажи билета, так и на момент его реализации.

― Как стать участником программы?

― Чтобы стать участником программы, достаточно зарегистрироваться на сайте Культура.РФ. Для желающих заиметь физическую карту будет реализована возможность заказать ее в любом отделении Почта Банка.

― Будет ли составляться статистика наиболее и наименее популярных учреждений культуры среди молодежи?

― Да. «Пушкинская карта» подарит нам возможность получить достоверную статистику того, что больше всего интересно молодежи от 14 до 22 лет. Естественно, в дальнейшем мы будем пробовать скорректировать репертуар в тех учреждениях, которые не будут пользоваться популярностью. Нам важно, чтобы учреждения вызывали интерес и к ним снова и снова возвращались молодые люди.

«Пушкинская карта» подарит нам возможность получить достоверную статистику того, что больше всего интересно молодежи от 14 до 22 лет. Естественно, в дальнейшем мы будем пробовать скорректировать репертуар в тех учреждениях, которые не будут пользоваться популярностью»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

― Могли бы вы дать свою оценку проекту «Пушкинская карта»?

― Я могу выразить лишь искренние слова благодарности за этот проект. Наверное, необходимость в нем возникла давно, однако его реализация всегда упиралась в беспрецедентные финансовые вложения, а также достаточную подготовку инфраструктуры, которая на сегодняшний день, благодаря поддержке Президента РТ, на территории Татарстана создана. Мы готовы принять молодежь не только ту, которая проживает на нашей территории, но и гостей из близлежащих республик.